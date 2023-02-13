Мобилизованный из НСО Андрей Канавец погиб в ходе спецоперации

Фото: администрация Купинского района
Уроженец Новосибирской области погиб в ходе СВО.
Военнослужащий из Новосибирской области Андрей Канавец погиб в ходе выполнения задач спецоперации. Об этом сообщили в администрации Купинского района. Канавец был мобилизован.
Андрей Канавец родился в 1983 году. Завершил службу в армии в 2001 году. На СВО сибиряк попал в сентябре 2022 года — его призвали в рамках частичной мобилизации. Канавец погиб 1 февраля. Прощание с сибиряком прошло 11 февраля.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в ходе СВО под артобстрелом погиб Иван Мишуров из Черепаново. Ивана Мишурова похоронили в Черепаново. У него остались два взрослых сына — 19-летний Данил и 17-летний Кирилл.
Напомним, опубликованы фотографии двадцати погибших участников спецоперации из Новосибирской области
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