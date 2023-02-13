Мобилизованный из НСО Андрей Канавец погиб в ходе спецоперации

Фото: администрация Купинского района

Уроженец Новосибирской области погиб в ходе СВО.

Военнослужащий из Новосибирской области Андрей Канавец погиб в ходе выполнения задач спецоперации. Об этом сообщили в администрации Купинского района. Канавец был мобилизован.

Андрей Канавец родился в 1983 году. Завершил службу в армии в 2001 году. На СВО сибиряк попал в сентябре 2022 года — его призвали в рамках частичной мобилизации. Канавец погиб 1 февраля. Прощание с сибиряком прошло 11 февраля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ходе СВО под артобстрелом погиб Иван Мишуров из Черепаново. Ивана Мишурова похоронили в Черепаново. У него остались два взрослых сына — 19-летний Данил и 17-летний Кирилл.

Напомним, опубликованы фотографии двадцати погибших участников спецоперации из Новосибирской области