Врачи из Тольятти объяснили, как при помощи ботокса навсегда избавиться от головной боли

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Врачи тольяттинской горбольницы № 5 рассказали, как справиться с головной болью и мигренью при помощи уколов красоты.

По словам врачей, существуют инновационные методы борьбы с головной болью, например, использование уколов красоты — ботокса. Препарат колют в височные мышцы, мышцы шеи, жевательные, затылочные мышцы. Однако такой способ лечения может назначить только медик, пишет sovainfo.ru.

Как отмечают специалисты, чаще всего головные боли возникают из-за стрессов, низкой самооценки, подавления гнева, тревоги, а также из-за смены погоды. В таких случаях врачи назначают обезболивающие и рекомендуют делать массаж воротниковой зоны.

«Если говорить о медикаментозных средствах, то применяют успокаивающие, миорелаксанты, ботулотоксины. Среди немедикаментозных методик эффективными считаются мануальная терапия, иглорефлексотерапия, йога и медитация», — добавили в горбольнице № 5.

Напомним, врачи из Тольятти назвали симптомы развивающейся кисты в горле.