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общество

Врачи из Тольятти объяснили, как при помощи ботокса навсегда избавиться от головной боли

Фото Врачи из Тольятти объяснили, как при помощи ботокса навсегда избавиться от головной боли
Фото Врачи из Тольятти объяснили, как при помощи ботокса навсегда избавиться от головной боли

Freepik, authors: Remains

Врачи тольяттинской горбольницы № 5 рассказали, как справиться с головной болью и мигренью при помощи уколов красоты.

По словам врачей, существуют инновационные методы борьбы с головной болью, например, использование уколов красоты — ботокса. Препарат колют в височные мышцы, мышцы шеи, жевательные, затылочные мышцы. Однако такой способ лечения может назначить только медик, пишет sovainfo.ru.

Как отмечают специалисты, чаще всего головные боли возникают из-за стрессов, низкой самооценки, подавления гнева, тревоги, а также из-за смены погоды. В таких случаях врачи назначают обезболивающие и рекомендуют делать массаж воротниковой зоны.

«Если говорить о медикаментозных средствах, то применяют успокаивающие, миорелаксанты, ботулотоксины. Среди немедикаментозных методик эффективными считаются мануальная терапия, иглорефлексотерапия, йога и медитация», — добавили в горбольнице № 5.

Напомним, врачи из Тольятти назвали симптомы развивающейся кисты в горле.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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