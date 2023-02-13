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общество

Житель Новосибирской области пригрозил жене разводом из-за увеличения губ

Фото Житель Новосибирской области пригрозил жене разводом из-за увеличения губ
Фото Житель Новосибирской области пригрозил жене разводом из-за увеличения губ

Фото: стоп-кадр из м/ф "Остров сокровищ"

Жительница Новосибирской области пожаловалась на супруга, который запретил ей "делать губы".

Жительница Бердска рассказала об угрозе развода с мужем из-за её желания увеличить губы. По словам сибирячки, супруг категорически против косметологических изменений внешности. О своей проблеме дама рассказала в паблике "Подслушано Бердск" в группе "ВК".

"Очень хочу увеличить губы, а муж против. Прям ни в какую. Не то чтобы отказывается дать денег, деньги у меня есть, но говорит что разведется. Думаете брешит? Я уже почти рискнула семейным счастьем", — написала девушка (орфография и пунктуация автора сохранена, — ред.).

Комментаторы традиционно разделились на два лагеря. Часть подписчиков паблика посоветовали сибирячке "делать губы и ничего не бояться", поскольку "муж ничего не заметит".

Другие, напротив, призвали беречь естественную красоту. "Это уже антитренд", — отметили новосибирцы.

Ранее посту еще одной жительницы Бердска вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Женщина пожаловалась на отсутствие секса с мужем из-за то того, что дети спят с ними в одной комнате.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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