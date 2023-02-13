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Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте

Фото Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте
Фото Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте

Фото: Pixabay.com

Новосибирцам пришлюсь две квитанции за вывоз мусора на фоне смены регоператора.

В Новосибирске горожанам в марте текущего года придут две квитанции за вывоз мусора за прошлый месяц. Об этом сообщает издание Atas.info.

Такое решение связано со сменой регионального оператора по вывозу твёрдых отходов.

«В приложениях за период до 10 февраля будет выставлен счет от ООО «Экология-Новосибирск», с 11 февраля счета за вывоз мусора будут от МУП «САХ». Бумажные договора перезаключать не будем», — уточнил директор нового оператора МУП «САХ» Андрей Зыков.

Жильцам домов не придётся писать заявления на пользование услугами по вывозу отходов, так как база клиентов перейдет в автоматическом режиме новому поставщику услуг.

Компания "Экология Новосибирск" лишена статуса регионального оператора с 11 февраля. Эти функции будет выполнять МУП «Спецавтохозяйство». Смена регоператора никак не отразится на потребителях услуг. Вывоз отходов будет производиться по ранее утвержденному графику.

Напомним, ранее ГК "ВИС" отреагировала на лишение "Экологии-Новосибирск" статуса регоператора.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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