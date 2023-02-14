Бастрыкин дал поручение после затопления отходами дачных участков под Новосибирском

Фото: СКР

Глава СКР заинтересовался инцидентом с затоплением канализационными стоками участков под Новосибирском.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту затопления канализационными стоками дачных участков в Новосибирской области. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл садовом обществе «Энергетик» под Новосибирском. В овраг поблизости от жилых домов овраг из трубы сливается вода с неприятным запахом, содержащая опасные вещества, которая затем разливается по участкам и попадает в реку Тулку, утверждают местные жители. Кто установил трубу — неизвестно.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Борисовичу Зарипову представить доклад о ходе и об итогах процессуальной проверки», — сообщили в СК.

Центральный аппарат ведомства взял проведение проверки на свой контроль.

Напомним, ранее Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о взрыве газа в Новосибирске.