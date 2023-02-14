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Бастрыкин дал поручение после затопления отходами дачных участков под Новосибирском

Фото Бастрыкин дал поручение после затопления отходами дачных участков под Новосибирском
Фото Бастрыкин дал поручение после затопления отходами дачных участков под Новосибирском

Фото: СКР

Глава СКР заинтересовался инцидентом с затоплением канализационными стоками участков под Новосибирском.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту затопления канализационными стоками дачных участков в Новосибирской области. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл садовом обществе «Энергетик» под Новосибирском. В овраг поблизости от жилых домов овраг из трубы сливается вода с неприятным запахом, содержащая опасные вещества, которая затем разливается по участкам и попадает в реку Тулку, утверждают местные жители. Кто установил трубу — неизвестно.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Борисовичу Зарипову представить доклад о ходе и об итогах процессуальной проверки», — сообщили в СК.

Центральный аппарат ведомства взял проведение проверки на свой контроль.

Напомним, ранее Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о взрыве газа в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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