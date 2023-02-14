Большинство жителей Ленобласти выступили против празднования Дня Святого Валентина

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Опрос жителей Ленинградской области показал, что 77% граждан не считают этот день особенным и справлять его не собираются.
Ежегодно, 14 февраля, отмечается День Святого Валентина или так называемый День всех влюбленных. Этот праздник считается одним из самых романтичных, однако его отмечают в России с каждым годом всё реже.
Так, опрос издания Online47 показал, что 77% жителей Ленинградской области не считают этот день особенным и справлять его не собираются. Лишь 4% опрошенных ленинградцев подготовили сюрприз для своего партнера, еще 6% собираются просто поздравить любимого человека, но без материальных подарков. А 7% заявили, что рады бы отметить День всех влюбленных, да вот только не с кем.
Напомним, в Новосибирске кондитерская раздаст торты влюблённым в день Святого Валентина.
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