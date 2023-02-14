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Большинство жителей Ленобласти выступили против празднования Дня Святого Валентина

Фото Большинство жителей Ленобласти выступили против празднования Дня Святого Валентина
Фото Большинство жителей Ленобласти выступили против празднования Дня Святого Валентина

Freepik, authors: gpointstudio

Опрос жителей Ленинградской области показал, что 77% граждан не считают этот день особенным и справлять его не собираются.

Ежегодно, 14 февраля, отмечается День Святого Валентина или так называемый День всех влюбленных. Этот праздник считается одним из самых романтичных, однако его отмечают в России с каждым годом всё реже.

Так, опрос издания Online47 показал, что 77% жителей Ленинградской области не считают этот день особенным и справлять его не собираются. Лишь 4% опрошенных ленинградцев подготовили сюрприз для своего партнера, еще 6% собираются просто поздравить любимого человека, но без материальных подарков. А 7% заявили, что рады бы отметить День всех влюбленных, да вот только не с кем.

Напомним, в Новосибирске кондитерская раздаст торты влюблённым в день Святого Валентина.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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