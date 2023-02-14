Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

культура

День Святого Валентина 2023: лучшие новые открытки и поздравления ко Дню влюбленных 14 февраля

Фото День Святого Валентина 2023: лучшие новые открытки и поздравления ко Дню влюбленных 14 февраля
Фото День Святого Валентина 2023: лучшие новые открытки и поздравления ко Дню влюбленных 14 февраля

Pixabay.com

К этому «заморскому» празднику в нашей стране сложилось неоднозначное отношение. Но для многих влюблённых 14 февраля – это повод выразить свои чувства к своей второй половинке, а повод лишним никогда не бывает. Вашему вниманию – подборка новых романтичных открыток и поздравлений ко Дню влюблённых.

Фото День Святого Валентина 2023: лучшие новые открытки и поздравления ко Дню влюбленных 14 февраля 2

Днем святого Валентина,

Пожелаю насладиться:

Провести с адреналином —

И отчаянно влюбиться!

Фото День Святого Валентина 2023: лучшие новые открытки и поздравления ко Дню влюбленных 14 февраля 3

Валентинка — не снежинка:

Это сердца половинка.

Ты ее скорей лови

С пожеланием любви!

Фото День Святого Валентина 2023: лучшие новые открытки и поздравления ко Дню влюбленных 14 февраля 4

В день святого Валентина,

Поцелуи непрерывны:

И в февральские морозы

В сердце расцветают розы!

Фото День Святого Валентина 2023: лучшие новые открытки и поздравления ко Дню влюбленных 14 февраля 5

Мира, ласки и тепла,

Счастья, нежности, добра,

Океан любви без края,

В Валентинов день желаю!

Фото День Святого Валентина 2023: лучшие новые открытки и поздравления ко Дню влюбленных 14 февраля 6

Желаю любви — взаимной,

Страсти — неутомимой,

Жены — красивой

Семьи — счастливой!

Фото День Святого Валентина 2023: лучшие новые открытки и поздравления ко Дню влюбленных 14 февраля 7

В день святого Валентина

Я желаю: будь любимым!

Будь всегда во всем мужчиной —

Счастья женского причиной!

Фото День Святого Валентина 2023: лучшие новые открытки и поздравления ко Дню влюбленных 14 февраля 8

Тебе желаю в этот праздник

Найти себя, остепениться:

Шалить-гулять бросай, проказник!

Пора тебе уже жениться!

Фото День Святого Валентина 2023: лучшие новые открытки и поздравления ко Дню влюбленных 14 февраля 9

Пожелаю в день влюбленных,

Ласки — нежной, чувств — бездонных,

Доброты, тепла и счастья

И ночей, налитых страстью!

Фото День Святого Валентина 2023: лучшие новые открытки и поздравления ко Дню влюбленных 14 февраля 10

Поздравляю с Днём Влюбленных!

Желаю страстно полюбить!

И вечным чувством окрыленным

Жить, думать, чувствовать, творить!

Фото День Святого Валентина 2023: лучшие новые открытки и поздравления ко Дню влюбленных 14 февраля 11

Поздравляю с Днём Влюблённых!

От любви взаимной тайте!

Словно сад весной зеленой,

В этот вечер расцветайте!

Фото День Святого Валентина 2023: лучшие новые открытки и поздравления ко Дню влюбленных 14 февраля 12

С днем Святого Валентина

Поздравления прими:

Будь веселым и счастливым,

Будь любимым и люби!

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Оксана Чешенок
журналист

0

Теги

Новосибирск
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22018
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
21052
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
13155
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
8514
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
8030
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
7895
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
7851
Два этих знака Зодиака женятся один раз: как определить самого верного мужчину