День Святого Валентина 2023: лучшие новые открытки и поздравления ко Дню влюбленных 14 февраля

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К этому «заморскому» празднику в нашей стране сложилось неоднозначное отношение. Но для многих влюблённых 14 февраля – это повод выразить свои чувства к своей второй половинке, а повод лишним никогда не бывает. Вашему вниманию – подборка новых романтичных открыток и поздравлений ко Дню влюблённых.

Днем святого Валентина,

Пожелаю насладиться:

Провести с адреналином —

И отчаянно влюбиться!

Валентинка — не снежинка:

Это сердца половинка.

Ты ее скорей лови

С пожеланием любви!

В день святого Валентина,

Поцелуи непрерывны:

И в февральские морозы

В сердце расцветают розы!

Мира, ласки и тепла,

Счастья, нежности, добра,

Океан любви без края,

В Валентинов день желаю!

Желаю любви — взаимной,

Страсти — неутомимой,

Жены — красивой

Семьи — счастливой!

В день святого Валентина

Я желаю: будь любимым!

Будь всегда во всем мужчиной —

Счастья женского причиной!

Тебе желаю в этот праздник

Найти себя, остепениться:

Шалить-гулять бросай, проказник!

Пора тебе уже жениться!

Пожелаю в день влюбленных,

Ласки — нежной, чувств — бездонных,

Доброты, тепла и счастья

И ночей, налитых страстью!

Поздравляю с Днём Влюбленных!

Желаю страстно полюбить!

И вечным чувством окрыленным

Жить, думать, чувствовать, творить!

Поздравляю с Днём Влюблённых!

От любви взаимной тайте!

Словно сад весной зеленой,

В этот вечер расцветайте!

С днем Святого Валентина

Поздравления прими:

Будь веселым и счастливым,

Будь любимым и люби!