День Святого Валентина 2023: лучшие новые открытки и поздравления ко Дню влюбленных 14 февраля

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К этому «заморскому» празднику в нашей стране сложилось неоднозначное отношение. Но для многих влюблённых 14 февраля – это повод выразить свои чувства к своей второй половинке, а повод лишним никогда не бывает. Вашему вниманию – подборка новых романтичных открыток и поздравлений ко Дню влюблённых.
Днем святого Валентина,
Пожелаю насладиться:
Провести с адреналином —
И отчаянно влюбиться!
Валентинка — не снежинка:
Это сердца половинка.
Ты ее скорей лови
С пожеланием любви!
В день святого Валентина,
Поцелуи непрерывны:
И в февральские морозы
В сердце расцветают розы!
Мира, ласки и тепла,
Счастья, нежности, добра,
Океан любви без края,
В Валентинов день желаю!
Желаю любви — взаимной,
Страсти — неутомимой,
Жены — красивой
Семьи — счастливой!
В день святого Валентина
Я желаю: будь любимым!
Будь всегда во всем мужчиной —
Счастья женского причиной!
Тебе желаю в этот праздник
Найти себя, остепениться:
Шалить-гулять бросай, проказник!
Пора тебе уже жениться!
Пожелаю в день влюбленных,
Ласки — нежной, чувств — бездонных,
Доброты, тепла и счастья
И ночей, налитых страстью!
Поздравляю с Днём Влюбленных!
Желаю страстно полюбить!
И вечным чувством окрыленным
Жить, думать, чувствовать, творить!
Поздравляю с Днём Влюблённых!
От любви взаимной тайте!
Словно сад весной зеленой,
В этот вечер расцветайте!
С днем Святого Валентина
Поздравления прими:
Будь веселым и счастливым,
Будь любимым и люби!
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