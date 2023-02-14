Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Гинеколог предупредила, что календарный метод контрацепции не поможет избежать нежелательной беременности

Фото Гинеколог предупредила, что календарный метод контрацепции не поможет избежать нежелательной беременности
Фото Гинеколог предупредила, что календарный метод контрацепции не поможет избежать нежелательной беременности

Freepik, authors: Kwangmoozaa

Гинеколог Вера Коренная предупредила, что календарный метод контрацепции не поможет избежать нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем.

Главный внештатный специалист по гинекологии Депздрава Москвы Вера Коренная рассказала, что к одному из самых ненадежных методов контрацепции от нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем, относится календарный метод. Кроме того, ненадежными считаются и барьерные контрацептивы, потому что они не могут гарантировать предотвращение нежелательной беременности, пишет RuNews24.ru.

Специалист напомнила, что сейчас существуют более современные контрацептивы в виде инъекций, пластырей, миниатюрных имплантатов и влагалищных гормональных колец. Они хорошо переносятся пациентками, а в ряде случаев носят лечебный эффект, уточнила она.

При этом гинеколог подчеркнула, что контрацептивов, которые одинаково хорошо действуют на разных женщин, нет. Для подбора метода защиты нужно обратиться к гинекологу, подытожила она.

Напомним, гинеколог из Новосибирска рассказала о возрасте готовности к сексу у девушек.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

врач
Заболевание
Беременность
контрацептивы
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23964
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
21267
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
13267
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
8659
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
8098
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8021
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
7980
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе