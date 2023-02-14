Гинеколог предупредила, что календарный метод контрацепции не поможет избежать нежелательной беременности

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Гинеколог Вера Коренная предупредила, что календарный метод контрацепции не поможет избежать нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем.

Главный внештатный специалист по гинекологии Депздрава Москвы Вера Коренная рассказала, что к одному из самых ненадежных методов контрацепции от нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем, относится календарный метод. Кроме того, ненадежными считаются и барьерные контрацептивы, потому что они не могут гарантировать предотвращение нежелательной беременности, пишет RuNews24.ru.

Специалист напомнила, что сейчас существуют более современные контрацептивы в виде инъекций, пластырей, миниатюрных имплантатов и влагалищных гормональных колец. Они хорошо переносятся пациентками, а в ряде случаев носят лечебный эффект, уточнила она.

При этом гинеколог подчеркнула, что контрацептивов, которые одинаково хорошо действуют на разных женщин, нет. Для подбора метода защиты нужно обратиться к гинекологу, подытожила она.

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