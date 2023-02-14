Глава Росприроднадзора заявила о тяжёлой ситуации с мусором в Новосибирске

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Новосибирск попал в список регионов со сложной ситуацией с мусором, считает глава Росприроднадзора.

В Новосибирске сложилась тяжёлая ситуация с мусором. Об этом в интервью «Известиям» сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Впрочем, положение дел аналогично во многих других российских регионах.

«В 2021 году количество учтенных твердых коммунальных отходов превысило 48 млн т. Это то, что выбросили люди. А если посчитать вместе с производственными отходами, то это 8,5 млрд т. На сегодня объектов для размещения, утилизации, сортировки и обработки таких объемов у нас недостаточно», — утончила Радионова.

В Новосибирской области компания "Экология Новосибирск" лишена статуса регионального оператора с 11 февраля. Эти функции будет выполнять МУП «Спецавтохозяйство». Смена регоператора никак не отразится на потребителях услуг. Вывоз отходов будет производиться по ранее утвержденному графику.

Комментируя решение о лишении "Экологии Новосибирск" статуса регоператора, Архипов отметил, что причиной стали непредоставление банковской гарантии для осуществления деятельности на 2023 год, а также нарушение схем потоков отходов.

После процедуры смены оператора от жителей Новосибирска поступили жалобы не скопление мусора в центре города, однако в мэрии опровергли информацию.