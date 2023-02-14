Пассажир пытался выпрыгнуть из поезда «Владивосток – Новосибирск»

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Нетрезвый пассажир поезда до Новосибирска попытался выйти на ходу.

Пассажир попытался выйти на ходу из поезда «Владивосток – Новосибирск». Об этом сообщили в пресс-службе ЛУ МВД на транспорте Забайкальского края.

В ведомстве добавили, что мужчина был трезв, однако вёл себя неадекватно. Выяснилось, что у пассажира произошёл психоз на фоне затяжного употребления алкоголя. Мужчина сорвал стоп-кран и хотел выпрыгнуть из поезда на полном ходу.

В результате 49-летнего мужчину сняли с поезда на станции Свободный и передали врачам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Омске пройдёт суд над жителем Барабинска Новосибирской области за публичное оскорбление и угрозу применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции.

Напомним, ранее в новосибирском аэропорту Толмачёво с самолёта сняли авиадебоширов, которые устроили конфликт на борту.