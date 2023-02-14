Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Появилось видео смертельного ДТП на Первомайке в Новосибирске

Фото Появилось видео смертельного ДТП на Первомайке в Новосибирске
Фото Появилось видео смертельного ДТП на Первомайке в Новосибирске

Фото: ГИБДД НСО

В Новосибирске в ГИБДД рассказали подробности смертельного лобового столкновения на Первомайке.

В понедельник, 13 февраля, произошла авария двух авто на улице Первомайской между АЗС «Газпромнефть» и остановкой «Инская УМ-3».

Как пояснили в Госавтоинспекции Новосибирской области, 35-летний водитель на Мазде-3 двигался в сторону улицы Стрелочная и столкнулся с Тойота РАВ-4 под управлением 46 летней женщины, которая ехала во встречном направлении.

В результате ДТП мужчина скончался на месте, а женщину увезли в больницу с различными травмами. Спасатели МАСС рассказали, что сибирячка была заблокирована в машине. Еще вытаскивали с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования.

"По данному факту проводится проверка, обстоятельства уточняются", — сообщили в ведомстве.

Напомним, очевидцы происшествия отмечали, что столкновение было такой силы, что у автомобиля вылетел двигатель.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22018
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
21052
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
13155
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
8514
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
8030
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
7895
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
7851
Два этих знака Зодиака женятся один раз: как определить самого верного мужчину