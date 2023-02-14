Появилось видео смертельного ДТП на Первомайке в Новосибирске

Фото: ГИБДД НСО

В Новосибирске в ГИБДД рассказали подробности смертельного лобового столкновения на Первомайке.

В понедельник, 13 февраля, произошла авария двух авто на улице Первомайской между АЗС «Газпромнефть» и остановкой «Инская УМ-3».

Как пояснили в Госавтоинспекции Новосибирской области, 35-летний водитель на Мазде-3 двигался в сторону улицы Стрелочная и столкнулся с Тойота РАВ-4 под управлением 46 летней женщины, которая ехала во встречном направлении.

В результате ДТП мужчина скончался на месте, а женщину увезли в больницу с различными травмами. Спасатели МАСС рассказали, что сибирячка была заблокирована в машине. Еще вытаскивали с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования.

"По данному факту проводится проверка, обстоятельства уточняются", — сообщили в ведомстве.

Напомним, очевидцы происшествия отмечали, что столкновение было такой силы, что у автомобиля вылетел двигатель.