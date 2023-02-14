В Новосибирске родственников 18-летней девушки осудят за похищение ради квартиры

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Новосибирске следователи завершили дело в отношении пятерых лиц, обвиняемых в похищении и вымогательстве.

Следователи новосибирского Следкома завершили дело о похищении девушки, которую насильно увезли в Самару ради квартиры.

По версии следствия, с августа по октябрь 2021 года мать потерпевшей совместно с братом и другом разработали план похищения девушки, чтобы принудить ее отказаться от доли в квартире в Самаре.

Для этого компания приехала в Новосибирск и совершила попытку похитить девушку, однако реализовать преступный план не удалось.

Следующую попытку похищения они предприняли 3 марта 2022 года.

Вечером родственники 18-летней пострадавшей на парковке нанесли ей множество ударов руками и ногами по ее телу, а также прыснули в лицо газовым баллончиком. После этого, поместили ее в салон авто и увезли в Самару.

8 марта девушка смогла сбежать через окно, вернулась в Новосибирск и сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

В отношении 4 жителей города Самары и 1 местного жителя возбудили уголовное дело по статьям: покушение на похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, похищение человека.

Сейчас дело завершено и направлено в суд для рассмотрения.

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