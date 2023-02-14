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общество

Психолог объяснила, как родители провоцируют развитие фобий у ребенка

Фото Психолог объяснила, как родители провоцируют развитие фобий у ребенка
Фото Психолог объяснила, как родители провоцируют развитие фобий у ребенка

Freepik, authors: PeopleImages

По словам психолога Натальи Наумовой, ссоры и драки родителей влияют на появление фобий у детей.

Некоторые страхи и фобии могут передаваться детям от своих родителей. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По словам специалиста, при детях не следует скандалить и драться, так как подобное поведение вызывает у них страх.

«Родителям важно самим не запугивать ребенка, не передавать собственную тревогу. Также ребенок может испугаться каких-то персонажей сказки и перенести это на свою жизнь, поэтому родителям важно обсуждать их с детьми, чтобы помочь справиться со страхом», — объяснила Наумова.

Если родителям не удается помочь ребенку справиться со страхами и фобиями, нужно обратиться к детскому психологу. Как правило, два-три приема помогут избавиться от этих проблем, заключила психолог.

Напомним, психолог рассказала об этапах проявления застенчивости у детей.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

дети
родители
страхи
фобии
психолог
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