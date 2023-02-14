Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Пять дней после взрыва: мемориал погибшим на Линейной в Новосибирске занесло снегом

Фото Пять дней после взрыва: мемориал погибшим на Линейной в Новосибирске занесло снегом
Фото Пять дней после взрыва: мемориал погибшим на Линейной в Новосибирске занесло снегом

Фото: «МК в Новосибирске»

В Новосибирске у мемориала на Линейной улице продолжают появляться цветы и игрушки.

Мемориал у дома №39 на Линейной улице, где произошёл взрыв газа и частичное обрушение, не убирают, несмотря на то, что некоторые цветы завяли, а сам памятник жертвам трагедии занесло снегом. Об этом сообщает «МК в Новосибирске», опубликовавшее фото с места ЧП спустя пять дней.

Фото Пять дней после взрыва: мемориал погибшим на Линейной в Новосибирске занесло снегом 2

Стихийный мемориал образовался на месте гибели жильцов дома на улице Линейной, 39 в Новосибирске после взрыва газа. Люди несут цветы и игрушки к месту трагедии. Также на снегу появился портрет одного из погибших.

Фото Пять дней после взрыва: мемориал погибшим на Линейной в Новосибирске занесло снегом 3

Сегодня власти Новосибирска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения дома на улице Линейной после взрыва газа 9 февраля. Сама пятиэтажка в ближайшее время будет признана аварийной. Соответствующий документ уже подготовлен. Ожидается, что его подпишет мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Фото Пять дней после взрыва: мемориал погибшим на Линейной в Новосибирске занесло снегом 4

Тем временем жильцы начали стали получать выплаты. По закону собственникам жилья выплатят 100 тысяч рублей из-за потери жилья и 32 тысячи рублей на покупку необходимых вещей. Несколько жильцов дома №39 на Линейной улице числятся пропавшими без вести после взрыва.

Фото Пять дней после взрыва: мемориал погибшим на Линейной в Новосибирске занесло снегом 5

Ранее Сиб.фм сообщал, что около 10 млн рублей выделили на выплаты жильцам дома №39 на Линейной улице, где утром 9 февраля произошёл взрыв газа.

Фото Пять дней после взрыва: мемориал погибшим на Линейной в Новосибирске занесло снегом 6

По данным начальника департамента по социальной политике Ольги Незамаевой, фактически в доме жили 166 человек, при этом прописаны были 118.

Фото Пять дней после взрыва: мемориал погибшим на Линейной в Новосибирске занесло снегом 7

Среди них 22 ребёнка. в доме были прописаны 118 человек. Все собственники получили по 100 тысяч рублей, включая остальных жильцов, которым выплатили по 32 тысячи.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25038
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
21393
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
13345
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
8766
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
8157
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8101
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8050
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе