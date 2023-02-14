Пять дней после взрыва: мемориал погибшим на Линейной в Новосибирске занесло снегом

Фото: «МК в Новосибирске»

В Новосибирске у мемориала на Линейной улице продолжают появляться цветы и игрушки.

Мемориал у дома №39 на Линейной улице, где произошёл взрыв газа и частичное обрушение, не убирают, несмотря на то, что некоторые цветы завяли, а сам памятник жертвам трагедии занесло снегом. Об этом сообщает «МК в Новосибирске», опубликовавшее фото с места ЧП спустя пять дней.

Стихийный мемориал образовался на месте гибели жильцов дома на улице Линейной, 39 в Новосибирске после взрыва газа. Люди несут цветы и игрушки к месту трагедии. Также на снегу появился портрет одного из погибших.

Сегодня власти Новосибирска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения дома на улице Линейной после взрыва газа 9 февраля. Сама пятиэтажка в ближайшее время будет признана аварийной. Соответствующий документ уже подготовлен. Ожидается, что его подпишет мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Тем временем жильцы начали стали получать выплаты. По закону собственникам жилья выплатят 100 тысяч рублей из-за потери жилья и 32 тысячи рублей на покупку необходимых вещей. Несколько жильцов дома №39 на Линейной улице числятся пропавшими без вести после взрыва.

Ранее Сиб.фм сообщал, что около 10 млн рублей выделили на выплаты жильцам дома №39 на Линейной улице, где утром 9 февраля произошёл взрыв газа.

По данным начальника департамента по социальной политике Ольги Незамаевой, фактически в доме жили 166 человек, при этом прописаны были 118.

Среди них 22 ребёнка. в доме были прописаны 118 человек. Все собственники получили по 100 тысяч рублей, включая остальных жильцов, которым выплатили по 32 тысячи.