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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Режим ЧС ввели в Новосибирске из-за обрушения дома на Линейной

Фото Режим ЧС ввели в Новосибирске из-за обрушения дома на Линейной
Фото Режим ЧС ввели в Новосибирске из-за обрушения дома на Линейной

Фото Сиб.фм

В Новосибирске введен режим ЧС из-за угрозы обрушения пятиэтажки на улице Линейной, 39, где 9 февраля произошел взрыв газа.

Власти Новосибирска введи режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения дома на улице Линейной после взрыва газа 9 февраля. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил 14 февраля глава департамента по ЧС Сергей Куценко.

"Постановлением мэрии № 731 введен режим чрезвычайной ситуации", — сказал Куценко.

Руководитель департамента пояснил, что документ определяет порядок действий должностных лиц по ликвидации последствий взрыва газа и разрушения дом.

Сама пятиэтажка в ближайшее время будет признана аварийной. Соответствующий документ уже подготовлен. Ожидается, что во вторник, 14 февраля, его подпишет мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В ходе совещания градоначальник подчеркнул, что дом восстановлению не подлежит. Локоть уточнил, что в настоящее время власти Новосибирска ведут переговоры с банками, предоставлявшими ипотеку жильцам разрушенного дома. Диалог направлен на то, чтобы случай был признан страховым.

Как ранее писал Сиб.фм, в результате взрыва газа в доме на Линейной, 39 в Новосибирске погибли 14 человек.

Напомним, 14 февраля в мэрии Новосибирска уточнили, что на выплаты жильцам разрушенного дома уже направлено около 10 миллионов рублей.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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