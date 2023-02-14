Жильцам дома на Линейной в Новосибирске выплатили почти 10 млн

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске власти выплачивают компенсации жильцам дома после взрыва.

Около 10 млн рублей выделили на выплаты жильцам дома №39 на Линейной улице, где утром 9 февраля произошёл взрыв газа. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в мэрии Новосибирска.

По данным начальника департамента по социальной политике Ольги Незамаевой, фактически в доме жили 166 человек, при этом прописаны были 118. Среди них 22 ребёнка. в доме были прописаны 118 человек. Все собственники получили по 100 тысяч рублей, включая остальных жильцов, которым выплатили по 32 тысячи.

«По состоянию на 13 февраля, из городского бюджета произведено 196 выплат, в том числе 51 выплата по 100 000 рублей и 145 выплат по 32 000 рублей. Общая сумма составила 9,7 млн рублей», — сообщила глава департамента.

Кроме того, уполномоченные органы завершили восстановление документов всех жильцов. Сейчас жильцы пострадавшего дома находятся в гостиницах, маневренном фонде, некоторые переехали к родственникам.

Напомним, в Новосибирске адвокат обвиняемой по делу о взрыве газа Ирины Урбах будет обжаловать арест.