В Новосибирске адвокат обвиняемой по делу о взрыве газа Ирины Урбах будет обжаловать арест

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Адвокат Ирины Урбах, которой предъявлено обвинение по делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске, намерен обжаловать арест.

В Новосибирске адвокат арестованной по делу о взрыве газа Ирины Урбах будет добиваться для подзащитной более мягкой меры пресечения. 10 февраля Центральный районный суд арестовал её на два месяца.

"Апелляционную жалобу буду подавать в интересах своей подзащитной", — сказал адвокат Виталий Попов в разговоре с журналистом Сиб.фм.



Попов пояснил, что будет просить суд о таких мерах пресечения как домашний арест, либо запрет на определенные действия, либо подписка о невыезде или даже залог.

Комментировать детали предъявленного Ирине Урбах обвинения адвокат не стал.



"По самому делу пока тоже нет никаких комментариев, так как суд был закрытым", — пояснил он.



Напомним, арестованные в Новосибирске лже-газовщики заявили о своей непричастности к взрыву газа. 45-летнюю Ирину Урбах отправили в СИЗО до 9 апреля, также как и ее напарника Евгения Кавуна.



На обоих возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц). Им грозит до 10 лет лишения свободы.