Экс-зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок оставили в СИЗО до 14 мая

Фото прокуратуры Новосибирской области

В Дзержинском районном суде Новосибирска продлили арест экс-зампрокурора региона Любови Кузьменок. Сегодня, 14 февраля, исполнился ровно год её уголовному делу.

Под следствие бывший заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок попала 14 февраля 2022 года. После того, как ФСБ раскрыла крупную коррупционную схему, в которой участвовали высокопоставленные силовики.

По версии следствия, зампрокурора получала взятки, как и обвиняемый в коррупции её начальник Владимир Фалилеев. Изначально фигурантка находилась на свободе, но летом силовики потеряли её из виду, и Любовь Кузьменок была объявлена в федеральный розыск.

В начале октября экс-зампрокурора задержали в метро, впрочем, сама Кузьменок говорила, что шла сдаваться правоохранителям. После этого Басманный суд поместил бывшего прокурора под стражу. Её адвокаты попросили сменить меру пресечения на домашний арест или под залог в размере 2,5 миллиона рублей, однако суд отказал. В дальнейшем Кузьменок этапировали в Новосибирск.

13 февраля следователи вышли с ходатайством о продлении меры пресечения под стражей в Дзержинский районный суд.

«Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска от 13.02.2023 продлен срок содержания под стражей до 14 мая 2023 года в отношении Кузьменок Л.Я., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ»,

– сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.

Это постановление ещё не вступило в законную силу. Скорее всего, адвокаты Кузьменок вновь его обжалуют.