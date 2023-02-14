Спектакль по книге депутата Госдумы впервые показали в Петербурге

Фото: УФСИН России

Спектакль, поставленный по книге депутата Госдумы Марии Бутиной «Тюремный дневник», впервые показали в Санкт-Петербурге.

В Университете ФСИН России в Санкт-Петербурге впервые показали спектакль, поставленный по книге депутата Госдумы Марии Бутиной «Тюремный дневник». В основу сюжета легла автобиографическая история простой русской студентки, которая больше 1,5 года провела в тюремном заключении в США, пишет Online47.

В представлении задействовано минимальное количество декораций и реквизита, чтобы зрители могли сосредоточиться на диалоге и эмоциях артистов. Спектакль передает те события и их накал, что довелось пережить Марии Бутиной в период ее пребывания в американской тюрьме.

«В течение года спектакль покажут в разных точках нашей страны и за ее пределами. Я писала книгу от глубокого одиночества, потому что четыре месяца сидела в карцере. А спектакль поставлен благодаря труду и таланту режиссера Романа Залиева и сотрудникам ФСИН», — рассказала Мария Бутина.

Напомним, «Квартет И» в Новосибирске представит премьерный спектакль «Квартетник» в День космонавтики.