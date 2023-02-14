Стать тату-мастером: новосибирские волонтёры исполняют мечты онкобольных детей

Фото: благотворительный фонд "Завтра будет"

15 февраля отмечается международный день детей, больных раком. В Новосибирске благотворительный фонд «Завтра будет» уже начал исполнять мечты онкобольных пациентов.

В международный день детей, больных раком, благотворительный фонд «Завтра будет» запускает марафон исполнения желаний. Волонтёры планируют исполнять желания тех ребят, кто заполнит анкету и обратиться за помощью.

«Покататься на пожарной машине, стать тату-мастером, сходить в гости к сказке, побывать на мастер-классе по изготовлению браслетов, побывать в террариуме и завести эублифару, стать археологом, заниматься шахматами, побывать в лаборатории, где изучают животных, иметь планшет, чтобы при частых перелетах на лечение в Москву смотреть мультики, игрушечную гладильную доску и утюжок, посетить аквапарк, полетать на вертолете и воздушном шаре и другое. Такие простые мечты, которые для здоровых людей кажутся повседневностью и обыденностью, но могут подарить радость маленьким бойцам», – поясняют в благотворительном фонде «Завтра будет».

Осуществить желания, которые описывают в своих анкетах онкобольные дети, смогут все желающие новосибирцы. Так, акция стартует только завтра, но уже удалось исполнить два желания. Например, 7-летняя Аня посетила Новосибирский музей сказок, а 17-летняя Алена, мечтавшая стать тату-мастером отправилась в салон для знакомства и обучения.

Есть у пациентов онкологических отделений и простые желания. Например, они будут рады гладильной доске и утюжку, колонке «Алиса», плантшету и полному собранию книг «Атака титанов».

Напомним, в начале февраля Минздрав опубликовал статистику за 2022 год: за этот период 10 600 жителей Новосибирской области выявили у себя онкологические заболевания.