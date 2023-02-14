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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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общество

В больницах Новосибирска после взрыва газа остаются пять человек

Фото В больницах Новосибирска после взрыва газа остаются пять человек
Фото В больницах Новосибирска после взрыва газа остаются пять человек

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

У всех пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме Новосибирска наблюдается положительная динамика.

В Новосибирске пять человек остаются в больницах после взрыва газа и частичного обрушения дома №39 на Линейной улице. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Пять человек остаются в больницах, одного вчера выписали, как и планировали. Состояние всех пострадавших с положительной динамикой», ― говорится в сообщении.

Тем временем власти Новосибирска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения дома на улице Линейной после взрыва газа 9 февраля. документ определяет порядок действий должностных лиц по ликвидации последствий взрыва газа и разрушения дом.

Сама пятиэтажка в ближайшее время будет признана аварийной. Соответствующий документ уже подготовлен. Ожидается, что во вторник, 14 февраля, его подпишет мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В ходе совещания градоначальник подчеркнул, что дом восстановлению не подлежит.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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