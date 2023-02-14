В Новосибирске 44 пары поженились в День всех влюбленных

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске 44 пары зарегистрировали брак в День святого Валентина 14 февраля.

В Новосибирске городские ЗАГСы зарегистрировали 44 брака в день всех влюбленных 14 февраля. Об этом Сиб.фм сообщили в региональном Управлении делами ЗАГС.

Там отметили, что во вторник в областном центре церемонии бракосочетания проводились только в двух ЗАГСах.

"32 заявление поступило в отдел ЗАГС Советского района и 12 — в ЗАГС Центрального района", — говорится в ответе ведомства.

Все остальные церемонии заключения брака состоялись в отделах ЗАГС районов Новосибирской области.

Всего в регионе в День святого Валентина 73 свадьбы.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске Юлия и Михаил Буданаевы отметили "розовую свадьбу" в честь десятилетия брака. Торжественная церемония чествования супружеской пары прошла в ЗАГСе Ленинского района в Новосибирске.