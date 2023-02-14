В Новосибирске 8-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе

Фото: ГИБДД Новосибирска

Ребёнок пострадал в результате ДТП в Ленинском районе Новосибирска.

В Ленинском районе Новосибирска в аварии пострадала девочка 2014 года рождения. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в ГИБДД Новосибирска.

ДТП произошло на улице Ватутина.

«Водитель-мужчина, 1984 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигался по улице Ватутина, со стороны улицы Котовского, в сторону улицы Блюхера, и в пути следования напротив дома 18 по улице Ватутина совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода», — уточнили в ГИБДД.

Девятилетняя девочка получила травмы и попала в больницу.

Напомним, появилось видео смертельного ДТП на Первомайке в Новосибирске.