В Новосибирске 8-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе

Фото: ГИБДД Новосибирска
Ребёнок пострадал в результате ДТП в Ленинском районе Новосибирска.
В Ленинском районе Новосибирска в аварии пострадала девочка 2014 года рождения. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в ГИБДД Новосибирска.
ДТП произошло на улице Ватутина.
«Водитель-мужчина, 1984 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигался по улице Ватутина, со стороны улицы Котовского, в сторону улицы Блюхера, и в пути следования напротив дома 18 по улице Ватутина совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода», — уточнили в ГИБДД.
Девятилетняя девочка получила травмы и попала в больницу.
Напомним, появилось видео смертельного ДТП на Первомайке в Новосибирске.
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