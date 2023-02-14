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В Новосибирске арестовали наркодилера-оптовика с 3 килограммами мефедрона

Фото В Новосибирске арестовали наркодилера-оптовика с 3 килограммами мефедрона
Фото В Новосибирске арестовали наркодилера-оптовика с 3 килограммами мефедрона

Коллаж Сиб.фм: фото УФСБ России по Новосибирской области

Оперативники ФСБ прикрыли крупный канал поставки наркотиков синтетического происхождения под Новосибирском: жителя Краснообска задержали с 3 килограммами мефедрона.

В поле зрения оперативников 48-летний житель Краснообска попал ещё осенью прошлого года. В его машине контрразведчики обнаружили 3 килограмма мефедрона, их оптовик собирался разложить более мелкими дозами в закладки.

«В квартире наркодилера обнаружены весы, упаковочный материал, а также наркотические вещества растительного и синтетического происхождения, в том числе подготовленные к сбыту «марки» – бумага, пропитанная психоактивными составляющими. По заключениям Экспертно-криминалистического центра УТ МВД России по СФО, обнаруженные и изъятые в особо крупном размере наркотические средства – гашиш, метадон и ЛСД», – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Фото В Новосибирске арестовали наркодилера-оптовика с 3 килограммами мефедрона 2

После того, как была готова экспертиза, уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере). Данная статья подразумевает до 15 лет лишения свободы. Фигуранта на время следствия заключили под стражу.

Также напомним, что в Кировском районном суде начали рассматривать уголовное дело банды из 10 наркодилеров, которая вербовала даже подростков.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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