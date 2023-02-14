В Новосибирске мигранта арестовали за поджог коллекции элитных автомобилей

Фото: Сиб.фм

Обвиняемый в поджоге дорогой коллекции новосибирского гонщика помещён в СИЗО.

В Новосибирске поместили в СИЗО на два месяца обвиняемого в уничтожении коллекции элитных автомобилей гонщика Дмитрия Матвеева. Решение 13 февраля принял Заельцовский районный суд. Ущерб составил около 1 млн долларов.

В суде уточнили, что обвиняемый — иностранный гражданин. Он пробудет в СИЗО до 9 апреля.

«При принятии решения судом учтены характер и тяжесть инкриминируемого подозреваемому преступления, сведения о его личности и отсутствии законных оснований для пребывания его на территории Российской Федерации», — сообщили в суде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 9 февраля в Новосибирске сгорела коллекция элитных автомобилей Дмитрия Матвеева, машины не подлежат восстановлению. Сгорело около 10 премиальных авто: два Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga, Lexus RX 450, BMW X5, Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911 GT, Dodge Ram, Bentley Continental, Mercedes-Benz AMG GT Roadster.

Как ранее писал Сиб.фм, в Ленинском районе Новосибирска огонь уничтожил три иномарки.