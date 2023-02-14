В Новосибирске священники не будут венчать молодоженов 14 февраля

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В Новосибирске православные храмы не будут венчать молодоженов 14 февраля.

В Новосибирске на День святого Валентина православных храмы не будут венчать молодоженов. Об этом "МК в Новосибирске" рассказал священник Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске Дмитрий Сальников.

Он пояснил, что День святого Валентина не православный праздник. Священномученика Валентина Италийского в православии чествуют не 14 февраля, а 12 августа. На 14 число приходится память мученика Трифона, который своей молитвой помогает людям во многом, в том числе избавляться от навязчивого влияния злых духов.

"О жизни Валентина Италийского известно немного. Священномученик жил в III веке. Имея крепкую веру ведя чистую высоконравственную жизнь, Валентин получил от Бога дар исцелять болезни", — отметил священнослужитель.

Также он добавил, что День святого Валентина — выдумка с Запада и шоу-бизнеса, как один из способов не очень честного отъёма денег у населения.

Сальников пояснил, что венчания никогда не совершается накануне великих двунадесятых праздников и в частности 14 февраля. А 15 февраля как раз будет такой праздник — Сретение Господне.

Помимо этого, батюшка добавил, что любовь — это когда ты готов жертвовать всем, и даже самой жизнью.

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