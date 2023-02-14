В Новосибирске у здания УФССП появилось огромное алое сердце

Фото: УФССП НСО
Судебным приставам Новосибирска не удалось найти человека, кому адресовано большое алое сердце.
В Новосибирске накануне Дня всех влюбленных, 13 февраля, у здания УФССП появилось огромное алое сердце на снегу. Об этом поделились в пресс-службе ведомства.
Найти художники или человека, кому адресовали любовное послание, пока не удалось.
"Пусть это сердечное признание будет не только напоминанием об искренних чувствах к близким, но и подарит каждому новые эмоции. А может быть кого-то вдохновит на совершение романтических поступков", — сообщили в ФССП Новосибирской области.
Напомним, Сиб.фм опубликовал открытки к 14 февраля: новые поздравления в стихах и прозе ко Дню всех влюбленных.
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