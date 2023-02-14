Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество культура

В Новосибирске у здания УФССП появилось огромное алое сердце

Фото В Новосибирске у здания УФССП появилось огромное алое сердце
Фото В Новосибирске у здания УФССП появилось огромное алое сердце

Фото: УФССП НСО

Судебным приставам Новосибирска не удалось найти человека, кому адресовано большое алое сердце.

В Новосибирске накануне Дня всех влюбленных, 13 февраля, у здания УФССП появилось огромное алое сердце на снегу. Об этом поделились в пресс-службе ведомства.

Найти художники или человека, кому адресовали любовное послание, пока не удалось.

"Пусть это сердечное признание будет не только напоминанием об искренних чувствах к близким, но и подарит каждому новые эмоции. А может быть кого-то вдохновит на совершение романтических поступков", — сообщили в ФССП Новосибирской области.

Напомним, Сиб.фм опубликовал открытки к 14 февраля: новые поздравления в стихах и прозе ко Дню всех влюбленных.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22042
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
21057
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
13159
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
8518
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
8030
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
7897
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
7852
Два этих знака Зодиака женятся один раз: как определить самого верного мужчину