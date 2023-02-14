Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске пары массово отказались от подарков на 14 февраля

Фото В Новосибирске пары массово отказались от подарков на 14 февраля
Фото В Новосибирске пары массово отказались от подарков на 14 февраля

Фото: BFM-Новосибирск

День святого Валентина не принёс ожидаемой активности новосибирским предпринимателям.

Жители Новосибирска перестали скупать привычные для 14 февраля товары в текущем году. Об этом со ссылкой на несколько торговых компаний сообщает издание «BFM-Новосибирск». Как отметили представители ритейла, организации готовились ко Дню святого Валентина из-за его популярности за последние 15 лет, однако в этот раз покупательская активность резко упала.

«Если честно, то так плохо, как в этом году, не было даже в ковидные годы. Мы продаем очень тематический товар – свадебные замки. Это сувениры, их чаще всего покупают молодожены, влюбленные пары. Сейчас у нас почти ничего не продается», — объяснила предприниматель Наталья Угольникова.

В похожую ситуацию попали те, кто продают одежду, косметику. При этом сфера общепита оживилась, отмечают собеседники издания.

«По сравнению с обычным днем количество заказов у нас увеличилось почти в три раза. От сладких подарков люди не отказываются», — говорит руководитель кондитерской студии Lisl Наталья Мануйлова.

Напомним, ранее житель Новосибирска рассказал о выборе секс-игрушки для жены на 14 февраля.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24394
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
21314
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
13296
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
8702
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
8117
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8054
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8007
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе