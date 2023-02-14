В Новосибирске пары массово отказались от подарков на 14 февраля

Фото: BFM-Новосибирск

День святого Валентина не принёс ожидаемой активности новосибирским предпринимателям.

Жители Новосибирска перестали скупать привычные для 14 февраля товары в текущем году. Об этом со ссылкой на несколько торговых компаний сообщает издание «BFM-Новосибирск». Как отметили представители ритейла, организации готовились ко Дню святого Валентина из-за его популярности за последние 15 лет, однако в этот раз покупательская активность резко упала.

«Если честно, то так плохо, как в этом году, не было даже в ковидные годы. Мы продаем очень тематический товар – свадебные замки. Это сувениры, их чаще всего покупают молодожены, влюбленные пары. Сейчас у нас почти ничего не продается», — объяснила предприниматель Наталья Угольникова.

В похожую ситуацию попали те, кто продают одежду, косметику. При этом сфера общепита оживилась, отмечают собеседники издания.

«По сравнению с обычным днем количество заказов у нас увеличилось почти в три раза. От сладких подарков люди не отказываются», — говорит руководитель кондитерской студии Lisl Наталья Мануйлова.

Напомним, ранее житель Новосибирска рассказал о выборе секс-игрушки для жены на 14 февраля.