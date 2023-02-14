В Новосибирске первый весенний дождь пройдет в марте 2023 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Первый весенний дождь в Новосибирске ожидается в марте 2023 года.

В Новосибирске стабильные плюсовые температуры установятся в марте. Также в первый месяц весны сибиряков ожидают дожди.

Такие данным приводят популярные погодные сервисы Яндекс.Погода, Gismeteo и Word Weather.

Впрочем, март 2023 года не обойдется и без снегопадов.

Как сообщается на ресурсе Яндекс.Погода, вплоть до середины марта температура воздуха в Новосибирске по ночам будет опускаться до минусовых значений. Самым холодным днем весны может стать 6 марта, когда в городе похолодает до -10 градусов.

Однако уже после 20-го числа солнце начнет пригревать. Днем потеплеет до +1 градуса, вероятны первые весенние дожди.

Менее оптимистичный прогноз дает сервис Gismeteo. По данным портала, единственным теплым днем станет 16 марта. В этот день термометры покажут +1.

Ресурс Word Weather прогнозирует потепление с 22 марта. Ожидается, что воздух прогреется до +2 градусов, и такие значения сохранятся до конца месяца. Впрочем, без морозов тоже не обойдется: 11 марта в Новосибирске температура воздуха опустится до -7 градусов.

Напомним, ранее в Новосибирске был опубликован точный прогноз погоды на март 2023 года.