В Новосибирске участникам СВО выдадут реабилитационные сертификаты

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области разработали программу реабилитации участников СВО.

Для участников спецоперации из Новосибирской области разработали специальный реабилитационный сертификат. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в правительстве региона. Сертификат включает в себя возможность комплексной реабилитации военнослужащих.

«Индивидуальная программа составляется с учетом потребностей конкретного участника СВО и включает социальную реабилитацию, психологическое сопровождение, физкультурно-оздоровительные и досуговые мероприятия, оказание содействия в трудоустройстве вернувшихся бойцов. Проект носит межведомственный характер. Активное участие в нем принимают и общественные организации региона», – прокомментировал введение сертификатов замгубернатора региона Сергей Нелюбов.

Заявления на получение сертификата будут в МФЦ и на «Госуслугах». Получателю нужно будет заполнить анкету-опросник, которая поможет проработать подробный маршрут реабилитации.

Старт проекта запланирован на 1 марта текущего года. Воспользоваться сертификатом необходимо в течение года.

Напомним, ранее Кремль прокомментировал вероятность второй волны мобилизации.