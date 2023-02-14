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В Новосибирском НИИТО мужчине провели операцию на несгибаемой руке после 65 дней комы

Фото В Новосибирском НИИТО мужчине провели операцию на несгибаемой руке после 65 дней комы
Фото В Новосибирском НИИТО мужчине провели операцию на несгибаемой руке после 65 дней комы

Фото: НИИТО

Житель Приволжья получил серьёзную травму после падения с высоты, спасти руку ему помогли новосибирские хирурги.

В Новосибирском НИИТО им. Цивьяна провели операцию жителю Приволжья, который получил травму при падении с высоты. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Мужчина рассказал врачам, что не помнит обстоятельств несчастного случая. После падения он провёл в коме 65 дней, а также пережил нейрохирургические операции. Спустя некоторое время у пациента начались сопутствующие проблемы из-за травмы мозга.

«Пальцы пациента были согнуты, и он ничего не мог ими делать, — последствия черепно-мозговой травмы. Мы выполнили оперативное вмешательство, направленное на ослабление этого вынужденного положения, — артропластику лучезапястного сустава. Это позволило сохранить мобильность и дало возможность разработки пальцев кисти», — рассказал врач травматолог-ортопед, старший научный сотрудник, к.м.н. Тимофей Александров.

Хирурги провели операцию и восстановили обездвиженный локоть. Спустя неделю мужчина стал чувствовать себя значительно лучше.

«Я очень благодарен врачам НИИТО и специалистам Центра мозга (ФБГУ “Федеральный центр мозга и нейротехнологий” ФМБА) за проведённые операции моих рук, я вас очень люблю всех, вы меня оживляете хорошо. Спасибо вам большое, вы наилучшие по травматологии, и неврологи ваши отличные», — говорит мужчина.

Пациент планирует работать в области реабилитации других пациентов, получивших серьёзные травмы, рассказали в НИИТО.

Напомним, ранее хирург Новосибирского НИИТО получил награду от Владимира Путина.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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