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Комитет Заксобрания Новосибирской области поддержал отмену прямых выборов мэра

Фото Комитет Заксобрания Новосибирской области поддержал отмену прямых выборов мэра
Фото Комитет Заксобрания Новосибирской области поддержал отмену прямых выборов мэра

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Заксобрание Новосибирской области на ближайшей сессии парламента рассмотрит законопроект об отмене прямых выборов мэра.

Законопроект об отмене прямых выборов мэра рассмотрел комитет Законодательного Собрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. По итогам обсуждения документа, проект решено было вынести для рассмотрения на ближайшую сессию парламента.

Перед обсуждением на площадке комитета законопроект рассматривался членами Общественной палаты НСО в ходе заседаний рабочих групп. Инициатива, предложенная группой из 10 депутатов, предусматривает избрание глав администраций Новосибирска и Кольцова из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Избранный таким образом руководитель исполняет обязанности в течении 5 лет.

«Установление данного безальтернативного способа соответствует требованиям федерального законодательства, что подтверждается правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы», – прокомментировал документ член инициативной депутатской группы, председатель комитета Игорь Умербаев.

Представители различных фракций выступили в поддержку инициативы.

В частности, заместитель председателя комитета Александр Щербак отметил, что предлагаемая модель доказала свою эффективность.

"Предлагаемая модель многократно уже доказала свою эффективность во всем мире и у нас в стране, и в Новосибирской области. Все муниципальные районы, три городских округа используют такие модели, все сельсоветы. И мы видим, что ничего не рухнуло. Мы накопили достаточный опыт, чтобы делать вывод, что система работает и работает достаточно эффективно", — сказал он.

По мнению вице-спикера Заксобрания Ирины Диденко новая модель позволит усилить контроль при принятии органами власти тех или иных решений.

"Основные аргументы – усиление контроля и повышение ответственности не только перед жителями, но и перед вертикалью власти. Считаю, что этот законопроект стоит поддержать", — подчеркнула она.

Зампред комитета Константин Антонов также указал на повышение эффективности управления в случае принятия новой схемы избрания мэра.

«Мы сегодня обсуждаем технический вопрос – как будет формироваться даже не управляющий орган, а как будет назначаться или выбираться глава исполнительной власти, который по-прежнему остается подотчетен и представительному органу власти. Который по-прежнему руководствуется законами, регулирующими деятельность органов местного самоуправления, – высказался депутат. – Но только к этому институту добавляется еще и набор конкретных мер ответственности и оценки эффективности. Это важный вопрос!».

Свою позицию по данной инициативе высказал спикер Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив.

«Хочу поблагодарить все партии, все фракции. Мы получили порядка сотни обращений в Законодательное Собрание на эту тему и много рабочих групп проводили, много дискутировали. Но я считаю, что не самое важное – выбранный мэр или назначенный. Если нет государственного подхода, то ничего и не будет. Основное, все-таки чтобы был государственный подход», – подчеркнул он.

В ходе обсуждение большинство членов комитета Заксобрания поддержали законопроект. В дальнейшем документ будет рассмотрен на парламентской сессии. В случае принятия документа, установленный им порядок избрания главы муниципального образования применяется только после истечения срока полномочий глав, избранных до дня его вступления в силу.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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