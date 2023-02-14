Комитет Заксобрания Новосибирской области поддержал отмену прямых выборов мэра

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Заксобрание Новосибирской области на ближайшей сессии парламента рассмотрит законопроект об отмене прямых выборов мэра.

Законопроект об отмене прямых выборов мэра рассмотрел комитет Законодательного Собрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. По итогам обсуждения документа, проект решено было вынести для рассмотрения на ближайшую сессию парламента.

Перед обсуждением на площадке комитета законопроект рассматривался членами Общественной палаты НСО в ходе заседаний рабочих групп. Инициатива, предложенная группой из 10 депутатов, предусматривает избрание глав администраций Новосибирска и Кольцова из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Избранный таким образом руководитель исполняет обязанности в течении 5 лет.

«Установление данного безальтернативного способа соответствует требованиям федерального законодательства, что подтверждается правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы», – прокомментировал документ член инициативной депутатской группы, председатель комитета Игорь Умербаев.

Представители различных фракций выступили в поддержку инициативы.

В частности, заместитель председателя комитета Александр Щербак отметил, что предлагаемая модель доказала свою эффективность.

"Предлагаемая модель многократно уже доказала свою эффективность во всем мире и у нас в стране, и в Новосибирской области. Все муниципальные районы, три городских округа используют такие модели, все сельсоветы. И мы видим, что ничего не рухнуло. Мы накопили достаточный опыт, чтобы делать вывод, что система работает и работает достаточно эффективно", — сказал он.

По мнению вице-спикера Заксобрания Ирины Диденко новая модель позволит усилить контроль при принятии органами власти тех или иных решений.

"Основные аргументы – усиление контроля и повышение ответственности не только перед жителями, но и перед вертикалью власти. Считаю, что этот законопроект стоит поддержать", — подчеркнула она.

Зампред комитета Константин Антонов также указал на повышение эффективности управления в случае принятия новой схемы избрания мэра.

«Мы сегодня обсуждаем технический вопрос – как будет формироваться даже не управляющий орган, а как будет назначаться или выбираться глава исполнительной власти, который по-прежнему остается подотчетен и представительному органу власти. Который по-прежнему руководствуется законами, регулирующими деятельность органов местного самоуправления, – высказался депутат. – Но только к этому институту добавляется еще и набор конкретных мер ответственности и оценки эффективности. Это важный вопрос!».

Свою позицию по данной инициативе высказал спикер Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив.

«Хочу поблагодарить все партии, все фракции. Мы получили порядка сотни обращений в Законодательное Собрание на эту тему и много рабочих групп проводили, много дискутировали. Но я считаю, что не самое важное – выбранный мэр или назначенный. Если нет государственного подхода, то ничего и не будет. Основное, все-таки чтобы был государственный подход», – подчеркнул он.

В ходе обсуждение большинство членов комитета Заксобрания поддержали законопроект. В дальнейшем документ будет рассмотрен на парламентской сессии. В случае принятия документа, установленный им порядок избрания главы муниципального образования применяется только после истечения срока полномочий глав, избранных до дня его вступления в силу.