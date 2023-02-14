Заместитель губернатора Сергей Сёмка: верю, что все намеченные новосибирскими предприятиями планы воплотятся в жизнь

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Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка рассказал о планах промышленных предприятий региона в 2023 году.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки, сейчас Правительство региона ведет планомерную работу по содействию в подготовке кадров для разных отраслей, и одним из наиболее эффективных примеров являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, пишет ЧС-инфо.

«Предприятия напрямую работают со студентами и выпускниками и, тем самым, закрепляют кадры после прохождения практики. Одно из новых направлений взаимодействия предприятий с организациями профобразования при содействии профильных министерств региона ― перевод студентов на индивидуальные образовательные траектории, когда студент учится и трудоустроен на предприятии», ― рассказал Сёмка.

Заместитель губернатора отметил, что уже около 30% новосибирских предприятий составили планы на три года вперед. Он выразил надежду, что все планы региональных предприятий обязательно воплотятся в жизнь.

«Верю, что все намеченные новосибирскими предприятиями планы воплотятся в жизнь. Рост в промышленном производстве будет, и, в первую очередь, на него будет «работать» обеспеченность предприятий кадрами. Также остается в приоритете и государственная поддержка промышленного сектора. И в этом направлении стараюсь придерживаться конструктивного диалога с руководителями предприятий», — заявил он.

Напомним, заместитель губернатора также говорил о том, что ситуация с пожарами в регионе на особом контроле областных властей.