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общество

Западно-Сибирская железная дорога и Сибирский банк ПАО Сбербанк заключили соглашение о волонтерской деятельности

Фото Западно-Сибирская железная дорога и Сибирский банк ПАО Сбербанк заключили соглашение о волонтерской деятельности
Фото Западно-Сибирская железная дорога и Сибирский банк ПАО Сбербанк заключили соглашение о волонтерской деятельности

Фото: ЗСЖД-Новосибирск

Сегодня, 14 февраля, Западно-Сибирская железная дорога и Сибирский банк ПАО Сбербанк подписали соглашение о совместной деятельности в области волонтерских, экологических и социальных проектов – в качестве подписантов выступили заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги Александр Теслевич и председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Одним из самых ярких примеров планируемых на 2023 год мероприятий – организация культурного досуга для воспитанников Центров помощи детям. Кроме того, в перспективе у волонтеров обеих организаций большое количество экологических инициатив, занятий по финансовой грамотности и иных социальных практик.

Отметим, что сотрудничество в социальных инициативах началось задолго до подписания соглашения – за плечами волонтеров компаний уже немало совместных проектов, но подписанное соглашение позволит масштабировать эти проекты и увеличить охват территорий для их реализации.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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