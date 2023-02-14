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Жители Новосибирска за вывоз мусора в марте получат две квитанции

Фото Жители Новосибирска за вывоз мусора в марте получат две квитанции
Фото Жители Новосибирска за вывоз мусора в марте получат две квитанции

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирцам на фоне смены регоператора пришлют две квитанции за вывоз мусора.

Жителям Новосибирска в марте придут две квитанции за вывоз мусора за прошлый месяц. Об этом сообщило издание Atas.info со ссылкой на директора оператора МУП «САХ» Андрея Зыкова.

По его словам, такое решение связано со сменой регионального оператора по вывозу твёрдых отходов.

Счет будет выставлен от ООО «Экология-Новосибирск», с 11 февраля счета за вывоз мусора будут от МУП «САХ». При этом договора перезаключать не будут — база клиентов автоматически перейдет новому оператору.

Смена регоператора никак не отразится на потребителях услуг. Вывоз отходов будет производиться по ранее утвержденному графику.

Как ранее писал Сиб.фм, ГК "ВИС" отреагировала на лишение "Экологии-Новосибирск" статуса регоператора.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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