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общество

Жителю Тюменской области вынесли приговор за убийство своего сына на охоте

Фото Жителю Тюменской области вынесли приговор за убийство своего сына на охоте
Фото Жителю Тюменской области вынесли приговор за убийство своего сына на охоте

Freepik, authors: Nikola Stojadinovic

40-летнего тюменца осудили за убийство своего сына на охоте. Мужчина застрелил ребенка, случайно приняв его за косулю.

Жителю Тюменской области вынесли приговор за убийство своего 10-летнего сына на охоте. Он застрелил ребенка, случайно приняв его за косулю, пишет МегаТюмень.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. В тот день 40-летний Евгений Данилов вместе со своим 10-летним сыном отправились охотиться на сибирскую косулю. Пробираясь через заросли камыша, мужчина услышал звук и несколько раз выстрелил из двуствольного ружья в сторону кустов, так как подумал, что там прячется животное. Но вместо желаемой добычи там находился его сын. Мальчик скончался от полученных ран.

В зале суда обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и попросил рассмотреть дело в особом порядке. В итоге суд назначил Данилову наказание в виде 1 года исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% от зарплаты в доход государства.

Напомним, житель Тюмени убил своего гостя из-за того, что он не хотел уходить.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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