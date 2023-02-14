Жителю Тюменской области вынесли приговор за убийство своего сына на охоте

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40-летнего тюменца осудили за убийство своего сына на охоте. Мужчина застрелил ребенка, случайно приняв его за косулю.

Жителю Тюменской области вынесли приговор за убийство своего 10-летнего сына на охоте. Он застрелил ребенка, случайно приняв его за косулю, пишет МегаТюмень.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. В тот день 40-летний Евгений Данилов вместе со своим 10-летним сыном отправились охотиться на сибирскую косулю. Пробираясь через заросли камыша, мужчина услышал звук и несколько раз выстрелил из двуствольного ружья в сторону кустов, так как подумал, что там прячется животное. Но вместо желаемой добычи там находился его сын. Мальчик скончался от полученных ран.

В зале суда обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и попросил рассмотреть дело в особом порядке. В итоге суд назначил Данилову наказание в виде 1 года исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% от зарплаты в доход государства.

Напомним, житель Тюмени убил своего гостя из-за того, что он не хотел уходить.