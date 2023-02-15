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общество

Житель Ямала насмерть придавил двухмесячного ребенка в пьяном угаре

Фото Житель Ямала насмерть придавил двухмесячного ребенка в пьяном угаре
Фото Житель Ямала насмерть придавил двухмесячного ребенка в пьяном угаре

Freepik, authors: StockPlanets

Жителя Ямала обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения лег на диван и задавил младенца.

Житель Ямала признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Пьяный мужчина прилег на диван и задавил лежащего на нем двухмесячного ребенка, пишет МегаТюмень.

Инцидент с трагическим исходом произошел в августе прошлого года в селе Самбург Пуровского района. В тот день осужденный находился в гостях у родственницы, где распивал спиртные напитки. Двухмесячная дочка женщины лежала на диване, куда позже и прилег пьяный ямалец.

«Он прилег отдохнуть, не заметив, что повалился на ребенка. Потерпевшая скончалась от причиненных ей травм и механической асфиксии», – сообщили в пресс-службе СУ СК по ЯНАО.

Суд избрал для мужчины наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства.

Напомним, жителю Тюменской области вынесли приговор за убийство своего сына на охоте.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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наказание
смерть
младенец
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