Бизнесмен Михаил Блынский стал кандидатом в мэры Бердска

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Очередным кандидатом на пост мэра Бердска стал местный бизнесмен.

Бердский бизнесмен Михаил Блынский стал кандидатом на пост мэра города. Об этом сообщает «Курьер. Среда. Бердск». Блынский подал документы в избирательную комиссию во вторник, 14 февраля.

Всего на пост мэра Бердска зарегистрированы ещё два кандидата: Александр Трушакин и Роман Бурдин. Подать документы для участия в выборах градоначальника можно до 17 февраля. Конкурс пройдёт 21 марта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области появился второй кандидат на пост мэра Бердска, свою кандидатуру выдвинул Роман Бурдин. В пятницу, 10 февраля, свои документы на пост мэра Бердска, в комиссию привез замминистра региональной политики Новосибирской области — начальник управления по работе с территориями, а также член «Единой России» Роман Бурдин.

Напомним, участник СВО из Новосибирской области Трушакин претендует на пост мэра Бердска.