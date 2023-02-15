Боец «Вагнера» из Новосибирской области Клименко погиб в ходе СВО

Фото: Подслушано в Чистоозерном районе/ВК

Военнослужащий ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области погиб на спецоперации.

Участник спецоперации из Новосибирской области, состоящий в ЧВК «Вагнер», погиб в ходе выполнения боевых задач. О смерти Петра Клименко сообщили в группе «Подслушано в Чистоозёрном районе» в социальной сети «ВКонтакте».

Клименко погиб за два года до освобождения из колонии. Сообщается, что военнослужащий получил смертельное ранение 23 декабря. В зону проведения СВО сибиряк отправился в ноябре прошлого года. Он отбывал срок за убийство.

Петра Клименко похоронили на родине 18 января.

Напомним, ранее уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО.