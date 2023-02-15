Два землетрясения произошло в Кузбассе

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На территории Кузбасса произошло два землетрясения.

В Кемеровской области произошло два землетрясения магнитудой 3,4 и 3,3. Об этом сказано в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Первое сейсмособытие зафиксировали накануне вечером, 14 февраля, в районе Мысков. Второе землетрясение произошло в Таштагольском районе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Усть-Чемском сельсовете Искитимского района Новосибирской области в среду, 25 января, произошло землетрясение магнитудой 2,0 с эпицентром в 63 километрах от Новосибирска.

Эпицентр находится неподалёку от Колыванского разреза, в типе сейсмического события отмечено, что оно вызвано взрывными работами на карьере.

Напомним, 11 января в Новосибирской области также в районе Колыванского разреза было зафиксировано землетрясение магнитудой 1,6. Причиной также послужили взрывные работы на карьере.