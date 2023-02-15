Экономист назвал способ увеличить пенсию в два раза

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По словам экономиста Константина Добромыслова, если бы наполнение бюджета Пенсионного фонда происходило лучше, то пенсию можно было бы поднять в 1,5-2 раза.

Доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Константин Добромыслов назвал способ увеличить пенсию в два раза. По его мнению, если бы наполнение бюджета Пенсионного фонда происходило лучше, то пенсию можно было бы поднять в 1,5-2 раза, пишет Pravda.Ru.

«По некоторым моментам наполнение бюджета Пенсионного фонда у нас происходит не очень хорошо. Во-первых, это небольшой тариф, равный 22%. Во-вторых, низкие заработные платы, в-третьих, большое количество льготников в пенсионной системе. Вот три причины, которые не позволяют сформировать хороший бюджет», — объяснил экономист.

Как отмечает Добромыслов, система вычисления пенсионных начислений имеет изъяны, ведь она не учитывает инфляционную и экономическую динамику. Кроме того, недооценка труда и низкие зарплаты также создают препятствия для получения больших пенсий, добавил он.

Напомним, экономист оценил идею о возможности покупки автомобиля на маткапитал.