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общество

Экономист оценил идею о возможности покупки автомобиля на маткапитал

Фото Экономист оценил идею о возможности покупки автомобиля на маткапитал
Фото Экономист оценил идею о возможности покупки автомобиля на маткапитал

Freepik, authors: Rostislav_Sedlacek

По мнению экономиста Алексея Зубца, это вредная идея.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец оценил идею о возможности покупки автомобиля на маткапитал. По его мнению, это вредная идея и покупка машины станет выброшенными на ветер деньгами, пишет Pravda.Ru.

«Это способ обналички. То есть машина покупается вот на материнский капитал, а дальше она продается, либо передается кому-то по доверенности. Её можно запретить продавать, но вы не запретите выписывать доверенность на пользование этим автомобилем», — пояснил специалист.

Кроме того, экономист уверен, что этим могут воспользоваться «мамаши-пропойцы», которые поспешат обналичить капитал и пропить его. Плюс ко всему, приобрести автомобиль на маткапитал практически невозможно, подытожил он.

Напомним, экономист уверен, что развитие новых регионов положительно скажется на экономике России.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

покупка
автомобиль
маткапитал
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