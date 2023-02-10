Экономист оценил идею о возможности покупки автомобиля на маткапитал

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По мнению экономиста Алексея Зубца, это вредная идея.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец оценил идею о возможности покупки автомобиля на маткапитал. По его мнению, это вредная идея и покупка машины станет выброшенными на ветер деньгами, пишет Pravda.Ru.
«Это способ обналички. То есть машина покупается вот на материнский капитал, а дальше она продается, либо передается кому-то по доверенности. Её можно запретить продавать, но вы не запретите выписывать доверенность на пользование этим автомобилем», — пояснил специалист.
Кроме того, экономист уверен, что этим могут воспользоваться «мамаши-пропойцы», которые поспешат обналичить капитал и пропить его. Плюс ко всему, приобрести автомобиль на маткапитал практически невозможно, подытожил он.
Напомним, экономист уверен, что развитие новых регионов положительно скажется на экономике России.
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