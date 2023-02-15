Экс-замгубернатора Виктор Козодой сравнил чистоту дорог Новосибирска и Красноярска

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Бывший заместитель губернатора Новосибирской области высказался о дорогах в Красноярске и сравнил их с соседним регионом.

Экс-заместитель губернатора Новосибирской области и историк Виктор Козодой нелестно высказался об уборке городских дорог в столице Сибири. Об этом он написал в на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» после поездки в Красноярск. Город, где гостил Козодой, он в свою очередь похвалил.

«Дорогие новосибирцы, мы с вами в полной заднице по сравнению с ними. Нигде нет такого бардака с уборкой снега, как у нас. Города находятся в Сибири, в тех же условиях, но там чистят , а нам долгие годы рассказывают , что выпали "небывалые осадки"», — возмутился историк.

Тем временем в начале февраля в Новосибирске объявляли режим ЧС из-за аномальных снегопадов. Власти разного уровня высказывались о необходимости усилить работу по уборке снега с городских дорог, а также вывели дополнительную технику.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в мэрии Новосибирска готовятся к крупной закупке партии снегоуборочной техники: на новые спецмашины потратят 400 миллионов рублей. Также в 2022 году Новосибирск приобрёл 32 единицы техники, и перед закупкой также проводились обсуждения по отдельным районам. Так, некоторым административным единицам нужны были сами машины, а где-то не хватало навесного оборудования на всесезонную технику.