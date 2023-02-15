Фотоконкурс «Главный котик Новосибирска – 2023» стартует 1 марта

Фото Сиб.фм

С 1 марта в Новосибирске стартует фотоконкурс «Главный котик – 2023». За главный приз – годовой запас корма – будут бороться самые очаровательные и харизматичные питомцы.

Фотоконкурс домашних питомцев «Главный котик Новосибирска – 2023» стартует на сайте Сиб.фм уже с 1 марта. Сотни усатых участников будут бороться за лайки, комментарии и, конечно, — главный приз проекта – годовой запас корма от компании Catland.

Принять участие в уже полюбившемся новосибирцам конкурсе – проще простого.

С 1 марта до 31 мая нужно будет загрузить на сайт проекта фото любимого кота или кошки, добавить короткий рассказ о питомце и... собирать лайки! Имена (а, вернее, клички) победителей будут объявляться каждую неделю, после чего из лидеров семидневок читатели Сиб.фм выберут главного котика месяца. Финалисты трех месяцев сойдутся в итоговой битве лайков: годовой запас корма от Catland заберет питомец, которому сибиряки отдадут больше всего сердец.

Победителем прошлого конкурса «Главный котик Новосибирска» стал усатый красавец по кличке Тимоша. Гроза всех собак на районе поразил своим очарованием. Дома – он ласковый и добрый пушистик, зато на улице – настоящий хищник. И не мудрено, ведь лучший друг Тимоши — немецкая овчарка.

Тимоша уже забрался на вершину фотобаттла, теперь — очередь за вами.

Не пропустите старт конкурса! Расскажите всему Новосибирску о своём мартовском котике!