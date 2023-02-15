Максимальный разрыв между ипотечными ставками в Новосибирске пришелся на май 2022 года

Фото: Максим Николаев

В Новосибирске в мае прошлого года зафиксировали наибольший разрыв между ипотечными ставками.

Максимальный разрыв между ипотечными ставками под залог построенного жилья и под залог прав требования по ДДУ в Новосибирской области был зафиксирован ЦБ РФ в мае 2022 года. Разница составила 5.11 п.п. при среднем показателе по всей России в 7.08 п.п. Об этом сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. По его словам, именно на май приходится спад продаж новостроек как по России в целом, так и в нашем регионе. Объём продаж квартир в новостройках по ДДУ в Новосибирске упал к марту в 4,9 раза.

«Снижение ставки на 1% приводит к уменьшению ежемесячного ипотечного платежа на 7,5%. Таким образом нерыночная составляющая в цене новостроек, приобретенных в Новосибирской области в 2021- 2022 годах при помощи льготной ипотеки, составляла от 11,7 до 30,7%. Такая разница в ставках избавляет застройщиков от конкуренции с собственными инвесторами и позволяет делать скрытые скидки при помощи субсидированных ставок по проектам, квартиры в которых не пользуются спросом», — рассказал специалист.

По данным аналитика, по из-за снижения ставки сохраняется разрыв в цене квадратного метра на строящиеся объекты и готовые квартиры в пределах 15-20%, а повышение ставок по льготной ипотеке на 1 -2% практически не меняет пропорцию по объемам ипотеки на вторичном и первичном рынках.

Напомним, в Новосибирской области более 60% годового прироста квартир приходится на одну компанию.