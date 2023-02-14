В Новосибирской области более 60% годового прироста квартир приходится на одну компанию

Фото: Максим Николаев

Больше 60% построенного жилья в Новосибирской области приходится на одну фирму.

В Новосибирской области в феврале строилось 50 516 квартир, а в феврале текущего года — 63 839. Годовой прирост составил 13 323 или 26,4%. Из них 8 422 квартиры или 63,2% приходится на ГК «Расцветай», сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

В то же время «Брусника» обеспечила 9,8% роста строительного задела региона, увеличив собственный объём строительства на 1306 квартир. ГК «Энергомонтаж» в свою очередь возвела 1113 квартир, нарастив показатель на 8,4%.

«В ТОП-5 по текущему объёму индустриального жилищного строительства в Новосибирской области в настоящий момент по данным ДОМ,РФ входят компании Расцветай -15,65% регионального рынка, Брусника – 9,47% рынка, КПД ГАЗСТРОЙ – 4,78%, Энергомонтаж- 3,97% и ВИРА ГРУПП – 3,56%. На первую пятерку приходится 37,4% строительного задела региона», — уточнил специалист.

По данным Сергея Николаева, объём строительного задела ГК «Расцветай», которая использует бренды «Расцветай» и «Акация», за год прирос на 267% — с 138 до 507 тысяч квадратных метров. «Брусника» приросла на 37,5% с 223 до 307 тысяч квадратов, ГК «Энергомонтаж» на 81,6% с 71 до 129 тысяч, КПД ГАЗСТРОЙ на 15,5% со 134 до 155 тысяч квадратов и ВИРА ГРУПП на 16% с 99 до 115 тысяч.

Напомним, ранее Новосибирская область вошла в ТОП 5 регионов по количеству ДДУ, зарегистрированных в 2022 году.