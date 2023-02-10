Новосибирская область вошла в ТОП 5 регионов по количеству ДДУ, зарегистрированных в 2022 году

Фото: Максим Николаев

Новосибирская область вошла в лидеры по числу подписанных договоров участия в долевом строительстве по итогам прошлого года.

Центральным аппаратом Федеральной Службы Кадастра и Картографии подведены итоги по показателям «Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве». За 2022 год Новосибирская область вернулась в ТОП-5 лидеров среди регионов России, рассказал независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Первую тройку с большим отрывом составили столичные регионы Москва -122 049 ДДУ, Московская область- 81 028 штук. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург – 61 934 договора. На тройку лидеров приходится 37,7% всех продаж по ДДУ в стране, в третьем квартале было 43%. На четвертом месте Краснодарский край – 36 248 ДДУ, на пятом Новосибирская область с показателем 31 779 договоров. В десятку входят Свердловская область, Красноярский край, Ленинградская область, Тюменская область и Республика Татарстан.

«Новосибирская область вернула себе первое место по объёму продаж в СФО, которое неизменно занимает последние 4 года, хотя по итогам первых 9 месяцев немного уступала Красноярскому краю. По числу зарегистрированных договоров, по которым денежные средства поступают на счета эскроу в ТОП-5 два региона из СФО Новосибирская область и Красноярский край», — уточнил Николаев.

Из регионов СФО в Красноярском крае, Томской области, Республиках Алтай и Хакасия при продаже 97% новостроек по ДДУ деньги зачисляются на счета эскроу, подытожил специалист.

Напомним, ранее Новосибирск стал аутсайдером по переходу на проектное финансирование.