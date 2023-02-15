На левом берегу Новосибирска спасли сбитую автомобилем сову

Фото предоставлено Антоном Нелидовым

В Буграх, которые находятся на левом берегу Новосибирска, спасли неясыть, замерзающую посреди дороги. Сегодня, 15 февраля, окрепшую после ДТП сову выпустили на свободу.

Председателю совета микрорайона «Бугринский комитет» Антону Нелидову молодую сову принёс друг. Неделю назад, после морозной ночи, длиннохвостую неясыть обнаружили на дороге, на улице Тульской.

«Скорее всего, неясыть попала под машину и была слегка контужена. Не могла летать и плохо ориентировалась в пространстве, плюс ко всему, видимо, голодала. Друг знал, что у меня несколько лет назад была практика по выхаживанию совы, вот и решил её подбросить мне, – смеётся Антон Нелидов.

– Я кормил её со шприца тёртыми куриными потрошками. Её чистым мясом нельзя кормить, нужно, чтобы формировалась погадка».

Как рассказывает Антон Нелидов, потроха и куриные желудки натираются на тёрке, а потом разводятся водой. Этой пищей мужчина и выкармливал травмированную особь совы. Неясыть доверилась своему покровителю.

«Она и с рук не слазила, как кошка, и жалась постоянно. Оклемалась потом, отъелась и начала летать. Переколотила мне на подоконнике все цветы. Скорее всего, это был самец в возрасте лет двух, самки ещё крупнее», – признаётся Антон.

За неделю сова окрепла и могла уже покинуть дом Нелидовых. Торжественный выпуск неясыти состоялся сегодня, 15 февраля.

«Она уже ела желудочки самостоятельно. Любительница была полазить по мне. Я вышел с ней на улицу, она взлетела. Сначала села на ранетку возле гаража, посидела и улетела в сторону берёзового леса»,

– заключил мужчина.

В практике Антона Нелидова это уже второй случай выхаживания совы в домашних условиях. До этого, десять лет назад, он поставил на крыло болотную сову.

После Нового года на левом берегу буквально наблюдается нашествие сов: в минувшие выходные длиннохвостая неясыть навестила даже министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина. А в начале февраля жительница Бердска рассказала, что ушастая атакует её хомячков на подоконнике.