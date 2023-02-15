Назван маршрут эвакуации впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска

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Сын Елены Новосельцевой из Новосибирска рассказал о планах по возвращении на родину пережившей инсульт матери.

Перенесшую два инсульта жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву, которая застряла на Бали, доставят на родину с пересадками. Об этом изданию VN.ru сообщил сын сибирячки.

Предполагается, что рейс будет лететь до Таиланда, а потом в Новосибирск, либо с пересадкой в Иркутске или Красноярске.

«Есть еще вариант через Катар или Арабские Эмираты, но это еще одна пересадка в Москве. Очень неудобно стало после отмены рейсов в связи с последними событиями в мире», — поделился Антон.

Перевозить Елену планируют регулярным рейсом, так как она уже не зависит от аппарата ИВЛ. Однако для эвакуации понадобится специальный транспортный модуль. Соответствующий запрос родные сибирячки оформили на 20 февраля, так как соответствующих рейсов на текущую неделю нет.

Ранее Сиб.фм писал о том, что правительство Новосибирской области приняло решение оплатить лечение впавшей в кому на Бали сибирячки Елены Новосельцевой.