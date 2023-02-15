Названо точное время послания Путина 21 февраля

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По данным СМИ, послание президента Федеральному Собранию пройдёт в первой половине дня.

В эфирной сетке телеканалов послание президента России Федеральному Собранию запланировано на 12:00 по московскому времени. Об этом сегодня сообщили в СМИ.

Владимир Путин 21 февраля в Гостином дворе огласит послание Федеральному собранию. Об этом 10 февраля журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, глава государства выскажется о текущей ситуации.

Дата Президентского послания, как конституционной нормы, привязана к первому юбилею (1 год) признания независимости ДНР и ЛНР, считает первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов (ЛДПР). По его мнению, в целом ежегодное послание Федеральному собранию определит стратегическое видение развития страны.

Напомним, ранее в СМИ предположили, о чем объявит Путин во время Послания 21 февраля 2023 года.